بعد استقالة الريسوني.. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعلن العودة إلى الاتحاد العالمي

أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الـأحد، عن العودة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد استقالة الريسوني.

وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، في اتصال هاتفي مع قناة النهار. “من الآن أصبحنا أعضاء كاملي الحقوق في الاتحاد العام لعلماء المسلمين وسنستأنف نشاطنا بصفة عادية”.

وأضاف قسوم “نحن وصلنا الى النتائج المطلوبة وهي استقالة الريسوني، ونأمل أن نصل إلى نتائج أفضل في المستقبل. بأن نجنب الاتحاد الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي وقع فيها الريسوني”.

وتابع قسوم “سنوعي العلماء الجزائريين المنخرطون الآن في الاتحاد العالمي. وكذا أن يستأنفوا نشاطهم بكل تضامن ومسؤولية ووعي، ونعتقد أنهم سيكونون فعالين في الانتخابات القادمة لانتخاب الرئيس القادم. وكذا في اللجان المتخصصة المنبثقة عن الاتحاد”.

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