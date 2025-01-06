بعد استقالة رئيس الوزراء.. ترامب يدعو كندا للاندماج مع الولايات المتحدة

دعا الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، كندا إلى الاندماج مع بلاده، واعداً شعب الدولة المجاورة بدعمها اقتصادياً وأمنياً. جاء ذلك عقب ساعات من استقالة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، متأثراً بضغوط شديدة من المعارضة وتدهور شعبية الحزب اللبرالي الذي يرأسه.

ونشر ترامب الذي سيتم تنصيبه لولاية ثانية في البيت الأبيض يوم 20 جانفي الجاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشال” : “يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا الولاية الأمريكية رقم 51”.

وأضاف ترامب: “لم يعد بإمكان أمريكا تحمّل العجز التجاري والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة

وتابع ذات المتحدث:” رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو كان يعلم بحجم العجز التجاري الكبير لكندا، إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعريفات جمركية وستنخفض الضرائب بشكل كبير”.