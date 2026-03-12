بعد استكمال إصلاح الأعطاب..عودة الماء إلى بومرداس

استأنفت، اليوم الخميس، عملية التزويد بالماء الصالحة للشرب لفائدة المواطنين في ولاية بومرداس. بعد استكمال إصلاح الكسر المسجل على مستوى القناة الرئيسية لنظام تحويل المياه تكسابت.

كما أعلنت مصالح ولاية بومرداس أنه بعد استكمال أشغال إصلاح الكسر المسجل على مستوى القناة الرئيسية التابعة لنظام تحويل المياه تكسابت ببلدية بودواو. فقد تم بنجاح إجراء التجارب التقنية اللازمة للتأكد من سلامة القناة. وعلى إثر النتائج الإيجابية لهذه التجارب، تم ليلة البارحة الشروع في عملية إعادة ملء خزانات الماء. واستئناف التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر البلديات المعنية.

وأضاف بيان المصلحة ذاتها، أن عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب متواصلة بصفة تدريجية عبر مختلف البلديات. والمناطق التي تأثرت بهذا العطب. مع الحرص على استرجاع البرنامج العادي و كذا المتابعة التقنية للتأكد من السير الحسن لعملية التزويد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور