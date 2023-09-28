بعد استلام مهامه.. صادي يتلقى تهنئة رسمية من إنفانتينو

تلقى الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تهنئة رسمية، من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، بمناسبة انتخابه رئيسا لـ”الفاف”.

ووجّه أنفانتينو، رسالة رسمية ، مشيدا فيها بخبرة وليد صادي، التي سيكون لها أثر في تطوير كرة القدم الجزائرية.

كما أكد رئيس “الفيفا”، دعمه الكامل لرئيس “الفاف”، وجاهزية هيئته لتقديم المساعدة اللازمة لصادي، من أجل بلوغ أهدافه.

وعبّر انفانتينو، عن تمنياته بالتوفيق، لوليد صادي، ومكتبه الفيدرالي، في التحديات المقبلة التي تنتظرهم في كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، كان قد هنأ رئيس الفاف وليد صادي، في وقت سابق، بمكالمة هاتفية، قبل تجديد تهنئته من خلال هذه الرسالة الرسمية.

الفيدرالي.