بعد استهدافه أكتوبر الماضي.. شاهد بوتين يقود سيارته عبر جسر القرم

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، جسر القرم الذي دُمّر جزئياً في أكتوبر الماضي.

وبثّت وسائل إعلام روسية مشاهد تُظهر بوتين يقود سيارةً. برفقة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين. وعبر بها جسر القرم، متفقداً أعمال الترميم في المنطقة التي أُصيبت بأضرار من جرّاء انفجار شاحنة مفخخة.

كما تحدث بوتين وهو يتفقد الجسر قائلاً: “نحن نسير على الجانب الأيمن. الجانب الأيسر من الجسر. كما أفهم، صالح للعمل. ولكن مع ذلك يجب إكماله. لقد تعرض لبعض الاضرار، ونحتاج إلى وضعه في حالة مثالية”.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنّ بوتين، زار جسر القرم. كما شدّد على أهمية الطريق البري. الذي يربط شبه جزيرة القرم ببقية أنحاء روسيا الاتحادية وسط التهديدات المستمرة من كييف.

كما أضاف بيسكوف أنّ بوتين أجرى أيضاً “محادثة قصيرة مع العمال. الذين يقومون بترميم الجسر”. مشيراً إلى أنّ نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين. “شرح لبوتين عن كيفية سير أعمال ترميم الطريق. وعدد الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال. وطبيعة الأعمال المستمرة”.

وتعرّض جسر القرم، في 8 أكتوبر الماضي. إلى تفجير. ناجم عن شاحنة مفخخة. كما قال خبراء روس. إنّ التفجير تمّ بواسطة مسيّرة أعطت أمر التفجير. بالتزامن مع مرور قطار محمّل بصهاريج الوقود. ما أدّى إلى اشتعال النيران في عدد منها.

وعقب الهجوم. وقّع الرئيس بوتين مرسوماً. لتشديد حماية النقل عبر جسر القرم. كما تم بموجبه نقل صلاحيات وتنظيم تنسيق إجراءات حماية العبور عبر المضيق إلى جهاز الأمن الفدرالي.