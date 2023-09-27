بعد استهزائه بالدين الإسلامي.. أول تعليق من التركي جمال توكتاش

أحدث الممثل التركي جمال توكتاش، موجة من الجدل بعد نشره فيديو جمعه بوالديه يظهر فيه وهو يسخر بالدعاء، ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أن هذا التصرف سخرية من الدين الإسلامي.

وكان توكتاش شارك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يظهر فيه جالسًا إلى جانب والده ووالدته أثناء ترديدهم الدعاء بطريقة ساخرة. ثم دخلوا جميعهم في نوبة من الضحك الهستيري. وختم توكتاش الفيديو بتحريك يديه على طريقة الصلاة المسيحية، ثم رفع إصبعيه عاليًا على شكل صليب.

وبعد انتشار الفيديو تعرض الفنان التركي لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الذين طالبوه بالاعتذار بسبب إهانته للقيم الإسلامية. ما دفع صناع الفيلم الذي سيتناول حياة “صادق أحمد”، الذي سيبث على قناة TRT، على طرده من العمل.

وفي أول تصريح له بعد الحادثة قال جمال توكتاش “دخلت المستشفى لمدة 5 أيام بسبب معاناتي من الالتهاب الرئوي وعلمت وقتها من الانترنت بأنني طردت من فيلم صادق أحمد الذي كنت سأشارك فيه”.

مضيفا “قالوا لمدير اعمالي انهم اخبروني بقرار استبعادي من الفيلم لكن لم يتصل بي أحد الشرطة من أمن الدولة جاؤوا إلى غرفة المستشفى، وبعد تخريجي من المستشفى نقلوني إلى مركز الشرطة، ثم إلى محكمة الأناضول، ثم المحكمة العليا.. والان انا تحت إطلاق سراح مشروط كل يوم جمعة أذهب وأوقع لهم.”