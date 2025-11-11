بعد اصابة 26 شخصا في حادث مرور.. السلطات المحلية للمنيعة تطمئن على الجرحى

تنقلت السلطات المحلية لولاية المنيعة إلى مستشفى العقيد محمد شعباني للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والوقوف على ظروف التكفل بهم.على إثر الحادث الذي وقع صبيحة اليوم. والمتمثّل في اصطدام حافلتين لنقل المسافرين تعملان على خطي (باتنة - أدرار) و(إن صالح – الشلف).

وقد وجّهت ذات السلطات تعليماتٍ صارمة بضرورة ضمان أحسن سبل الرعاية والعناية الطبية للجرحى، مع متابعة الوضع عن كثب. إلى غاية استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين.

للاشارة وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (01)، على بُعد نحو خمسةٍ وثلاثين كيلومتراً في اتجاه ولاية غرداية. والذي والذي أسفر عن إصابة تسعةٍ وعشرين شخصاً بجروحٍ متفاوتة الخطورة.