بعد اعتداء مجهولين عليها.. ميهوبي يعرب عن دعمه للممثلة ليلى توشي

أعرب وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، اليوم السبت بتيزي وزو، عن دعمه للمثلة، ليلى توشي التي تعرضت لضغوطات وتهديدات بالقتل.

وصرح ميهوبي على هامش افتتاح الطبعة 16 للمهرجان الثقافي السنوي للفيلم الأمازيغي بالمسرح الجهوي كاتب ياسين.

أنه يدعم هذه الممثلة التي تعرضت لاعتداء جسدي وإهانة لفظية، أمام بيتها في تيبازة، بسبب مهنة التمثيل لمواصلة مسارها.

منددا بهذه التصرفات غير المقبولة التي تمس بمكانة وقيمة الممثل الجزائري.

ولدى تطرقه لقضية تخريب تمثال عين الفوارة بسطيف، أكد الوزير قائلا انه يجب الدفاع على هذا الابداع والجمال.

لأنه من غير المقبول أن يحاول أشخاص فرض أفكارهم بالقوة أو عن طريق أمور أخرى.

مضيفا أن هذا الموقف الداعم لمن يقدمون أشياء جميلة للمجتمع يعتبر مبدأ.

وفي رده على سؤال حول موقف وزارته من الخرجة الإعلامية لرئيسة حزب العدل والبيان حول الامازيغية.

أوضح ميهوبي أن أجوبة هؤلاء الذين تفاعلوا مع تصريحها تغنيه عن الرد بحيث لم يدعم أحد ذلك.

وأردف الوزير ان تامزيغت أحد أسس الهوية الجزائرية وقد فصل الدستور في ذلك.

وبخصوص ترقية اللغة الأمازيغية ،أكد وزير الثقافة أن إنشاء أكاديمية هذه اللغة سيتم خلال السداسي الاول من سنة 2018.