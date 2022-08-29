بعد اعتدائه الوحشي على الطفل.. الفلاح ومصور الفيديو في قبضة الدرك

أوقف الدرك الوطني، في الساعات المنقضية، الفلاح الذي اعتدى بوحشية على طفل صغير. كما تفيد المعلومات المتوفرة لدى النهار أون لاين، أن المصالح الأمنية تمكنت أيضا من توقيف صاحب الفيديو في بلدية الطاية سطيف.

للإشارة، تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفلاح قام بالاعتداء على طفل لا يتعدى 15 سنة، بالضرب العنيف.

ويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة، الطفل وهو مرمي على الأرض والفلاح يوجه له عدة لكمات في الوجه وركلات.

واختلفت الآراء حول الأسباب فهناك من قال إن الطفل سرق البطاطا من مزرعته. وآخرون قالوا أن الطفل قام بجلب بقره وأفسد المحصول.

وبين هذا وذاك، أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أغلب تعاليقهم على أن مهما تعددت الأسباب فإنه لا يحق تعنيف طفل بهذا الشكل. أما آخرون فرأوا أن الفلاح كان في حالة غضب شديدة ولم يتحكم في نفسه الأمر الذي جعله يقوم بفعلته. كما أشار معلقون إلى أن الاثنين ارتكبوا خطأ فالطفل سرق أو أفسد المحصول دون أية مسؤولية. والفلاح تمادى كثيرا في الضرب.