بعد اعتراضهم من قبل الكيان الصهيوني.. سفينة “ميكانو” تقترب من شاطىء غزة

تمكنت سفينة ميكانو من الإقتراب من شاطىء غزة بعد احتجاز 20 سفينة وإيقافها في المياه الدولية من قبل قوات الإحتلال الصهيوني.

واستطاعت إحدى سفن أسطول الصمود بنجاح دخول المياه الإقليمية لقاطع غزة رغم الحصار والهجمات الإسرائيلية على الأسطول. وهي ‏سفينة ميكينو، التي فقدت إشارتها، ظهرت داخل المياه الإقليمية لغزة على بعد حوالي 15 كيلومتر من غزة.

وأظهرت البيانات الملاحية للسفينة ​ميكينو​ التابعة لأسطول الصمود، دخولها مياه ​غزة​ الإقليمية. وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ غزة، وفق ما نقلت قناة “الجزيرة مباشر”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور