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قناة النهار

بعد اعترافات متهمين في قضية مقــ.تل “جمال”..الأجندة الإرهابــ.ية للـ “الماك” أصبحت مكشوفة للعيان

بقلم قناة النهار
بعد اعترافات متهمين في قضية مقــ.تل “جمال”..الأجندة الإرهابــ.ية للـ “الماك” أصبحت مكشوفة للعيان
اعترافات
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