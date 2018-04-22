بعد اعتزالها..فلة عبابسة تعود للوسط الفني من ذا فويس

ظهرت سلطانة الطرب العربي “فلة عبابسة” من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، مع السيناريست المصري تامر حبيب.

ويعتبر هذا أول ظهور لها،بعد قرار اعتزالها الفن.

ونشرت فلة على حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الصور التي جمعتها بأحلام واليسا ومحمد حماقي.

وعلقت عليها: ” ما أحلى الرجوع اليك يا عالمي، أحبائي زملائي أصدقائي، وحشتوني”.

وأثارت ضجة كبيرة من خلال صورتها مع أحلام والتي علقت عليها: “سهرة رائعة بلقائي مع الغوالي احلام الغالية ام القلب الطيب وصديقة العمر عزيزة يا ام فاهد”.

وكانت فلة قد أعلنت مؤخرا بد إعلانها اعتزال الفن بشكل نهائي.

مؤكدة أنها أقدمت عليه بعد حالة التهميش الذي تعرضت له داخل الوسط الفني الجزائري.