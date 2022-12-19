بعد اعتزاله دوليا.. أرقام بن زيمة مع المنتخب الفرنسي

وضع بصفة رسمية، كريم بن زيمة، نجم فريق ريال مدريد الاسباني اليوم الإثنين حدا لمسيرته الدولية مع مُنتخب فرنسا.

وبعد هذا القرار من صاحب الكرة الذهبية لسنة 2022 نُسلط الضوء على مسيرته مع الديوك بالأرقام.

حيث خاض “بن زيمة” 97 مباراة دولية بقميص فرنسا في الفترة المُمتدة من سنة 2007 إلى غاية 2022.

وسجل “البانز” 37 هدفا بقميص الديوك ليحتل المركز الخامس في ترتيب أفضل هدافي منتخب فرنسا.

كما تُوج، بن زيمة، بلقب وحيد مع فرنسا يتمثل في كأس دوري الأمم الأوروبية لسنة 2021.