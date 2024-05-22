بعد اعلان إصابتها بالسرطان.. هذا جديد حالة كيت مديلتون

أميرة ويلز، التي أعلنت في 22 مارس الماضي أنها تعاني من مرض السرطان، ليس لديها أي خطط لاستئناف أنشطتها، بحسب قصر كنسينغتون.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون في لندن: “لا ينبغي للأميرة أن تعود إلى العمل حتى يحصل فريقها الطبي على موافقته”.

وأعلن قصر كنسينغتون، معلومات قليلة للغاية عن صحة كيت. بمناسبة نشر تقرير من مؤسسة أميرة ويلز للطفولة المبكرة.

وقال المتحدث باسم قصر كنسينغتون في لندن: “ستظل الطفولة المبكرة في قلب عملها العام”.

ويؤكد القصر أيضًا أن أميرة ويلز كانت “القوة الدافعة” لهذا المشروع الذي يقوده مركز الطفولة المبكرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل عن مستشار ملكي، فإن “أميرة ويلز كانت القوة الدافعة وراء فرقة العمل. وقد ظلت على اطلاع منذ إنشائها “.

وتشجع مؤسسة الأميرة بشكل خاص الشركات على تسهيل الحياة على آباء الأطفال الصغار. من خلال ساعات عمل أكثر مرونة والمساعدة في رعاية الأطفال.

ويقول تقرير المؤسسة إن هذا من شأنه أن يوفر على الاقتصاد البريطاني ما يصل إلى 45.5 مليار جنيه إسترليني (53 مليار يورو).