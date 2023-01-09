بعد افتكاكها المرتبة الثانية عالميا.. رئيس الجمهورية يهنئ الشركة الناشئة Farm AI

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، شباب الشركة الناشئة Farm AI بعد نيلهم المرتبة الثانية عالميا. من بين 12 ألف مشارك، في مسابقة بالصين.

وقال رئيس الجمهورية ” إلى شباب الشركة الناشئة Farm AI..أبارك لكم المرتبة الثانية عالميا، من بين 12 ألف مشارك، في مسابقة بالصين..فخور بكم، و هذه هي الجزائر الجديدة التي نطمح إليها، و سيحققها الشباب أمثالكم..حفظكم الله و وفقكم في مساركم”.

تمكنت شركة ناشئة جزائرية، تقدم حلولا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. من الحصول على المركز الثاني في النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام”. أو “تاك4 قود” الذي نظمته هواوي الخميس الماضي.

أفيد أنّ “الفريق الجزائري (فارم اي)، الذي قدم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، حيث تميز من بين 11 شركة ناشئة في العالم. وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية”.

وأضاف أن “الفريق الجزائري فاز بشيك قدره 15 ألف دولار. إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من 10 آلاف صوت”.

ولفت البيان إلى أنه “من المتوقع أن يتنافس فريق (فارم اي) شهر فبراير القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار. حيث يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاءالاصطناعي باعتبارها خطوة نحو تجسيد مزرعة خالية من الأمراض”.

ويعد “فارم اي” نظاما مبكرا للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار، لتفادي مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ”.

للإشارة، فإن مسابقة “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” هي مشروع جديد تم إطلاقه سنة 2021. كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات الرقمية “بذور المستقبل” من هواوي.