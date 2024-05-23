بعد اقتحامه متحف الآثار بالعاصمة.. شاب مهدد بالحبس لـ 20 سنة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ. لشاب في العقد الثالث من العمر بعد ان تمت متابعته بحرق المتحف الوطني الاسلامي للاثار بتيليملي. وبالتعدي على قطع أثرية منها، و الاستيلاء عليها ومطاردة عناصر الأمن بالحجارة، مع تحطيم 11 مركبة للشرطة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم استأنف الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. بعد ان تمت متابعته بوقائع تعود الى تاريخ 8 مارس من سنة 2019. حين اقتحم بعض الشباب وسط حشود المتظاهرين و قيامهم برشق بالحجارة عناصر القوة العمومية. وذلك بعد عمليات التخريب والسرقة المتبوعة بالتسلق والتحطيم التي طالت مدرسة حديقة الحرية. مع الجناح الإداري لمتحف الآثار والفنون الاسلامية ،الى جانب إضرام النار داخله. مع سرقة مجموعة من السيوف الأثرية ومسدس.

كما تعرضت عدة مركبات للسرقة منها سيارات تابعة للشرطة القضائية وسيارتين للمركز الطبي الاجتماعي. وتحطيم سيارات أخرى منها سيارة تابعة للوحدة الجمهورية للامن.

النهار اولاين