بعد اكتشاف ثغرة.. إيداع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة بإيداع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجلفة بالمسيلة الحبس مع إيداع شخصين الحبس المؤقت.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وتبعا لمعلومات مؤكدة واردة إلى قائد فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالمسيلة. مفادها وجود ثغرة في مخزون مادة الشعير علي مستوى مخزن الرياض بتعاونية الحبوب والبقول الجافة المسيلة تقدر 1550,1 قنطار من الشعير المستورد المدعم.

بعد الانتهاء من التحقيق في القضية تم تقديم المشتبه فيهم من اطارات تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة امام وكيل الجمهورية المختص. الذي احال ملف القضية علي قاضي التحقيق هدا الاخير أمر بايداع شخصين الحبس المؤقت وهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة. ورئيس مصلحة الاستغلال. بالإضافة كذلك إلى وضع اثنان شخصين مكلفين بالمخزن تحت الرقابة القضائية.

وقد وجهت للمشتبه فيهم جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا علي نحو يخرق القوانين ⁠جنحة الإهمال الواضح المودي الي اختلاس وسرقة اموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى جنحة تبديد أموال عمومية. وجنحة تحويل مادة اولية مدعمة عن مقصدها الامتيازي.