بعد اكتشاف ورشة سرية بوهران.. حجز 23 قنطار من الجبن والمواد الأاولية

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من إكتشاف ورشة سرية لصناعة الجبن.

اين تم حجز كميات معتبرة من المادة قدرت بأكثر من 23 قنطار من مادة الجبن إلى جانب المادة الاولية لصناعتها.

العملية التي تمت في إطار المراقبة الدورية والمستمرة من طرف وحدات الدرك الوطني لمختلف الأنشطة التجارية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية تمت استغلالا لمعلومات تم العمل عليها.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وأخذ اذن من وكيل الجمهوربة تم مداهمة الورشة بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة مفتشية السانية.