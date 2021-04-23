بعد اكتشاف ورشة سرية بوهران.. حجز 23 قنطار من الجبن والمواد الأاولية

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بعد اكتشاف ورشة سرية بوهران.. حجز 23 قنطار من الجبن والمواد الأاولية
بقلم كريمة سواق

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من إكتشاف ورشة سرية لصناعة الجبن.

اين تم حجز كميات معتبرة من المادة قدرت بأكثر من 23 قنطار من مادة الجبن إلى جانب المادة الاولية لصناعتها.

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العملية التي تمت في إطار المراقبة الدورية والمستمرة من طرف وحدات الدرك الوطني لمختلف الأنشطة التجارية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية تمت استغلالا لمعلومات تم العمل عليها.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وأخذ اذن من وكيل الجمهوربة تم مداهمة الورشة بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة مفتشية السانية.

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اين تبين بعد المعاينة انعدام شروط التخزين لمادة الجبن، عدم احترام شروط النظافة، إنعدام سلامة أمن المنتوج، ليتم اثرها حجز ما يزيد عن 20 قنطار من مادة الجبن و340 كلغ مادة أولية.


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