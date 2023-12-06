بعد الأردن.. ستافيم التونسية تصدر مركباتها إلى الجزائر

ستشرع ستافيم التونسية في تصدير مركباتها إلى الجزائر.ويتم تركيب البيك آب فيات تيتانو في دولة تونس بمنطقة المغيرة من طرف شركة ستافيم أدنديستري.

وستتكفل الشركة التونسية لصناعة وتسويق السيارات ستافيم Stafim التي شرعت منذ سنتين في تركيب سيارة بيجو Landtrek بتركيب موديل فيات تيتانو الموجه للسوق الجزائرية، وهذا بنسبة إدماج تقدر ب 42 بالمئة مايأهله

ويعتمد فيات تيتانو على نفس قاعدة عجلات بيجو لاند تراك كما يتقاسم معه نفس المحرك وعلبة السرعات

كما تم تجهيز التيتانو بمحرك ديزل بسعة 1.9 لتر توربو بقوة 150 و 16 صماما، مع عزم دوران مقدر ب 350 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات Getrag