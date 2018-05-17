بعد الأزمة الديبلوماسية ..الصهاينة ممنوعون من الإستجمام في تركيا

دعا وزير السياحة الصهيوني “ياريف ليفين”، الصهاينة إلى عدم السفر إلى تركيا، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.

وقال ليفين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صهيونية: “أوصي بعدم السفر إلى تركيا، كنت أطالب بهذا دائما قبل الأحداث.

ما دام بقي هكذا الموقف التركي، لا يوجد سبب للسفر إلى هناك”.

وأضاف الوزير أنّ “الصهاينة لا يرغبون في قطع العلاقات التجارية مع تركيا، لكن السفر إليها يجلب للأتراك مداخيل إضافية”.

وقد توترت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الاحتجاجات، التي شهدها قطاع غزة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقررت أنقرة الثلاثاء الماضي طرد السفير الصهيوني، بدورها ردت إسرائيل بطرد القنصل العام التركي.