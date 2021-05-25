بعد الأسود والأبيض.. فطر أصفر أشد فتكا بالهند

تواجه الهند ظروفا تزداد صعوبة يوما بعد يوم، خاصة مع تفشي موجة قاسية من فيروس كورونا بالبلاد وظهور العدوى الفطرية.

وبعد الفطرين الأسود والأبيض، تواجه الهند الفطر الأصفر، الذي يعد أكثر خطورة.

وتُؤثر هذه العدوى الفطرية القاتلة، على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.

وحسبما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن صحيفة “تايمز أوف إنديا”، تشهد الهند حاليا، نوعا خطيرا من عدوى الفطر الأصفر.

واعتبر الخبراء، إن الفطر الأصفر أكثر ترويعا من الفطرين الأسود والأبيض.

ويؤثر الفطر الأصفر، على أعضاء الجسم الداخلية، قبل أن يظهر على سطحه، مما يسبب القيح ويبطء من التئام الجروح.

وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب الفطر الأصفر، أعراضا مدمرة مثل فشل الأعضاء.

وحذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

وحسب وسائل إعلام هندية، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وتشهد الهند حاليا ارتفاعا كبيرا في عدوى الفطريات، وتم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة، كانت البداية مع الفطريات السوداء ثم الفطريات البيضاء.

ويحدث داء الفطر بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس بداء الفطريات عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ويضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54 بالمائة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.