بعد الأمطار الأخيرة.. إرتفاع منسوب مياه 29 سدا بـ 17 ولاية

عرف منسوب المياه إرتفاعا بـ 29 سدا على مستوى 17 ولاية وذلك إثر التساقط الأخير للأمطار.

وحسبما جاء في عرض تم تقديمه اليوم الأحد، خلال إجتماع مجلس الوزراء. الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه قبل اختتام الإجتماع وعرض وزير الري لاستراتيجية القطاع في إستعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي والصناعة. سجل الوزير أمام مجلس الوزراء معطيات بارتفاع منسوب مياه 29 سدا بـ 17 ولاية. ناهيك عن إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق الداخلية إثر التساقط الأخير للأمطار.

كما صادق مجلس الوزراء على عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لإنجاز خط السكك الحديدية المنجمية “عنابة ـ بوشقوف ـ قالمة ـ تبسة ـ جبل العنق ـ بلاد الهدبة”.