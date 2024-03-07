بعد الأمطار الأخيرة.. هذا مخزون السدود من المياه

قال المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مسعود معطار، إنّ رهانات توفير شروط الأمن الغذائي والمائي المستدام تشكل أولوية مُلحّة لدى السلطات الجزائرية.

وأشار مسعود معطار، خلال استماعه من قبل لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى الالتزام بالعمل على ضمان حصول جميع المواطنين على الماء الشروب بتعبئة ناجعة للموارد وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه.

وأوضح معطار، أن مهام الوكالة تتمحور حول انتاج الماء وتوفيره للمؤسسات والوكالات المكلفة بتوزيعه إلى جانب ضمان التكفل بتسيير المنشآت واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها. مضيفا أن تعداد عمالها يبلغ 5780 عامل.

كما أشار إلى أن عدد السدود قيد التشغيل هو 81 سداً بسعة تخزين 8.6 مليار متر مكعب. فيما يبلغ المخزون الحالي على مستوى هذه السدود 3.15 مليار متر مكعب بنسبة 40.79 بالمائة إلى غاية 4 مارس الجاري. وإلى كمية توزيع تقدر ب 2.39 مليون متر مكعب/يوميا.

أما نسبة المياه الموجهة للري سنة 2023 فكانت 18 مليون متر مكعب/شهريا. مضيفا أن البرنامج الجاري يتمثل في 14 دراسة في طور الانجاز و 33 دراسة مكتملة. منها 27 دراسة للسدود و06 دراسات للتحويلات.

وفيما يخص الإنجازات، فهي تتمثل في 18 مشروع طور الإنجاز، منها 6 مشاريع سدود قيد الإنجاز و12 مشروع تحويل مياه. فيما تشمل عملية إستغلال وصيانة المنشآت. 26 مشروع صيانة في طور الإنجاز و24 صيانة في بداية الانطلاق.

كما عرض النواب خلال المناقشة بعض الانشغالات، والتي انصبت في مجملها حول الدراسات الاستشرافية والاحتياطات والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة الجفاف. الاعتمادات المالية ووضعية السدود، التحويلات و الشكاوي من تفريغ السدود والفيضانات التي تسبب أضراراً جسيمة. مع اقتراح امكانية وضع حواجز أو استغلال مياه التفريغ وتحويلها لولايات وبلديات بحاجة ماسة لها.