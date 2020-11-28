بعد الأمطار الغزيرة.. الأمن يتجند لتسهيل حركة المرور

جندت المديرية العامة للأمن الوطني، مصالحها لتحقيق الإنسيابية المرورية لاسيما في الولايات الوسطى والشرقية التي تشهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

وحسب بيان لذات المصلحة، شملت هذه العمليات كافة النقاط التي من شأنها تعطيل وعرقلة حركة المرور.

بالإضافة الى منع التوقف العشوائي للمركبات والسهر على مدى السير الحسن لهذه العمليات على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة .

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة عند تساقط الأمطار.

وتذكر المديرية المواطنين، بخط النجدة 17 والخط الأخضر 48-15 وتطبيقة ألو الشرطة الموضوعة تحت تصرفهم لاستقبال كافة النداءات والإصغاء لإنشغالاتهم.