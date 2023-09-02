بعد الأمطار.. موجة حر قياسية غدا

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية، تصل إلى 43 درجة تحت الظل.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

هذا وستستمر موجة الحر طيلة يوم الأحد، حسب ذات النشرية.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية، مرتقبة يومي الأحد والإثنين. حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.