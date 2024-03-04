بعد الأمطار والثلوج الأخيرة.. 40.85 بالمائة نسبة امتلاء سدود الجزائر

كشف مدير المراقبة والصيانة واستغلال المنشآت المائية بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، علي بوتاتة، أن نسبة امتلاء السدود بالجزائر بعد الأمطار والثلوج الأخيرة وصلت إلى 40.85 بالمائة.

وبتفصيل في الأرقام، أوضح بوتاتة، أن نسبة امتلاء سدود الشرق الجزائري 66.04 بالمائة بعد الأمطار الأخيرة. وثمانية سدود نسبة امتلائها 100 بالمائة منها سد بني هارون وسد تابلوط . أما سدود الوسط فامتلأت بنسة 27 بالمائة، وسدود الغرب 19 بالمائة.

كما أشار المتحدث في تصريح لإذاعة سطيف، إلى أن الكميات المجمعة بسد تشي حاف التابع لولاية بجاية والذي سيمون سكان بلديات دائرتي بني ورثيلان وڨنزات تجاوزت 40 مليون متر مكعب. بطاقة استعاب 77 مليون متر مكعب. وبهذا –يضيف بوتاتة- نسبة الامتلاء تفوق 50 بالمائة بعدما كانت النسبة لم تتجاوز 3 بالمائة. تابعا “كميات المياه المجمعة في الأيام الأخيرة بسد تشي حاف لم يسبق تسجيلها منذ سنوات”. و”نسبة الامتلاء مرشحة للارتفاع مع استمرار جريان الأودية” .

في حين، تجاوزت كميات المياه المخزنة بسد الموان الذي يموّن من سد ايغيل مدى ببجاية تجاوزت 28 مليون متر مكعب . وكميات المياه المجمعة بسد ايغيل مدى ببجاية تقدر بنحو 52 مليون متر مكعب والطاقة القصوى للسد 86 مليون متر مكعب .

وقال بوتاتة، إن فتح صمامات تفريغ السدود ليس فقط عند امتلائها بنسبة مائة بالمائة، و”لكن يوجد ما يسمى بالتفريغ التقني للتخلص من الأوحال والرواسب” . و”يمكن الرفع من كميات الضخ من سد الى آخر لاستغلال كل الكميات التي تدخل السدود قبل الوصول إلى مرحلة التفريغ” .