بعد الإرتفاع الرهيب لأسعار الدجاج.. وزير الفلاحة يعقد إجتماعا عاجلا

قام عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس باستدعاء على جناح السرعة كافة المتدخلين في هذه الشعبة. على إثر الإرتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المنتوج،

واجتمع وزير الفلاحة بالديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية (SARPA). المؤسسة العمومية الإقتصادية للتبريد (FRIGOMEDIT)، ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن التابعة للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (UNPA). بالإضافة كذلك إلى مربين خواص، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمخض عن الإجتماع إتخاذ عدة قرارات على غرار مباشرة تحقيقات من طرف المصالح البيطرية. و الإسراع في وتيرة توفير المدخلات “أعلاف الدواجن” لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الإعتماد الصحي فقط الصادر عن المصالح البيطرية للولاية. ناهيك عن تبليغ الأسعار “الأدنى على مستوى السوق الوطني” للأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، والتي تعتبر ثابتة على طول السنة.

كما أمر الوزير عن التبليغ عن سعر الوحدة للصوص اللاحم (Poussin Chair 1 Jour)، المحدّد بـ 120دج للوحدة. ويبقى البيع حر مع نظام تتبع المربين و تعاونيات التربية للحوم البيضاء. و الرفع من طاقات الإنتاج وذلك من خلال تموين السوق بالإنتاج المحلي و المستورد. ناهيك عن تقليص أجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة.

كما شدّد وزير الفلاحة على ضرورة الشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، للوصول إلى اتفاقية فرع (convention de branche) في أقرب أجل لغرض تحديد نموذج التنظيم و التسيير الأمثل للشعبة، بهدف ضمان استقرار الأسعار على مستوى السوق. كما أن هذه المشاورات الفرعية ستخص جميع المتدخلين في الشعبة: منتجي الأعلاف، مربين، مذابح، تعاونيات و ومؤسسات و هيئات.

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