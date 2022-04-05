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قناة النهار

بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة

بقلم قناة النهار
بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة
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بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة

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