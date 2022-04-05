قناة النهار بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2022 - 13:03 شارك غرِّد أرسل 307 0 بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ulilg برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا لقاء خاص مع وزيرة البيئة السيدة سامية موالفي أمسية اليوم..ترقبوه قناة النهار 23 مارس "زحمة المرور" بالعاصمة تعطل الحياة العامة والإقتصاد قناة النهار 22 مارس بلايلي: جينا هنا باش نديرو نتبجة مليحة ونفرحوا مع الشعب تاعنا في تشاكر قناة النهار 21 مارس الفريق شنقريحة يشارك في الإفتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط بقطر قناة النهار 23 مارس شاهد بداية دخول أنصار الخضر إلى ملعب تشاكر قناة النهار 29 مارس "طالع هابط: الشيخ النوي.. "واش اداك يا بن حليمة.. كنت خدام معزز مكرم في بلادك قناة النهار 27 مارس فاسألوا: هل يجب الصوم إذا رؤى الهلال في بلد ولم يٌر في بلد آخر؟ قناة النهار 30 مارس أول أيام رمضان.. اللحوم الحمراء تقارب 1900 دج والبيضاء تتجاوز 400 دج قناة النهار 02 أفريل صريح جدا: هكذا علق الجزائريون على إقصاء "الخضر" من التأهل إلى المونديال قناة النهار 30 مارس فاسألوا: حكم الركوع قبل الصف لإدراك الجماعة قناة النهار 27 مارس