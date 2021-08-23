بعد الإساءة إليه ولزوجته حلا شيحة.. معز مسعود يقاضي هذا الشخص

علق المنتج والداعية المصري معز مسعود على لقاء للناقد الفني طارق الشناوي ببرنامج “نص الكلام”مع الإعلامية رغدة شلهوب، تحدث خلاله عن حياة معز وزوجته الفنانة حلا شيحة.

وأعلن معز مقاضاته لطارق الشناوي قضائيا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: “طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية”.

وعلّق الناقد طارق الشناوي على ما جرى، مؤكداً أنه لم يذكر في ظهوره التلفزيوني الأخير أكثر مما قاله أبطال الأزمة وقت وقوعها.

كما أشار الشناوي إلى أنه لم يطلق أي “صفة يعاقب عليها القانون بالسب أو القذف”. وأعرب الشناوي عن اندهاشه من قرار معز مسعود بمقاضاته.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb