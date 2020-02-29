بعد الإشتباه في إصابته بكورونا.. وضع مغترب تحت الحجر الصحي بعد توقيفه بمطار سطيف

تم اليوم، وضع مغترب يبلغ من العمر 40 سنة تحت الحجر الصحي للاشتباه في اصابته بكورونا بعد توقيفه بمطار سطيف.

المغترب مقيم بمدينة سنتيتيان الفرنسية تم توقيفه مطار 08 ماي 45 قادم عبر رحلة ليون سطيف وتحويله إلى الحجر الصحي بمستشفى سعادنة عبد النور.

واطلق جهاز المراقبة الموجود على مستوى المطار صافرة الإنذار لحظة مرور المغترب الذي كان متوجه إلى مدينة العلمة.

المغترب حسب مصادر النهار وبعد اخضاعه للتحقيق الأولي من طرف فرق المراقبة تبين أنه كان في رحلة سفر بتركيا وإيطاليا.

وتم تحويل المغترب الى العزل والحجر الصحي على الساعة السادسة، في إقامة تم تخصيصها بمستشفى سعادنة عبد النور والتي كانت إقامة الأطباء الصينيين.