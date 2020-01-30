بعد الإشتباه في حالة قادمة من تونس.. تعزيز إجراءات المراقبة على “كورونا” بالمراكز الحدودي لولاية الطارف

نظمت اليوم مديرية الصحة والسكان لولاية الطارف إجتماعها الثاني لأخذ الإحتياطات الازمة للتصدي لفيروس “كورونا”.

وحضر الاجتماع أطباء مصالح الوقاية، اين تم تعزيز نقطة المناوبة بالمركز الحدودي أم الطبول بطبيب عام وممرضين يعملون 24/24 ساعة للتغطية الصحية.

كما تم وضع كاميرات الكشف الحرارية، وبالنسبة للمركز الحدودي العيون ستكون التغطية الصحية من 8 صباحا الى 06 مساءا مؤقتا، حتى يوفر مركز المناوبة ليتم التغطية 24/24 ساعة ابتداءا من الأحد المقبل .

ومعلوم أنه تم اليوم اخضاع رعية صيني قادما من تونس للفحص بعد الاشتباه في حالته، بالمعبر الحدودي ام الطبول.