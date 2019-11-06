بعد الإصابة و”الشرع”.. بن طالب يظهر أخيرا

عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، للظهور بعد جُملة المشاكل التي عاشها داخل وخارج الميادين، في الأشهر القليلة الماضية.

وشوهد متوسط الميدان وهو يتمرن، ظهيرة اليوم مع شُبان ناديه شالك، بعد تخلصه من الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها.

وتأتي هذه المُشاركة لتخرج اليساري من الدوامة التي كان يعيشها، وهو الذي مثل مؤخرا أمام القضاء الألماني، بسبب القيادة المُتهورة.

وسيعمل صاحب الـ24 عاما على إسترجاع لياقته في أقرب الآجال الممكنة، لكي يكون جاهزا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

يُذكر بأن الطاقمين الفني والإداري للأزرق الملكي، يسعيان بشتى الطرق للتخلص من لاعبهم، بإعتباره لا يدخل في الحسابات.

ويُشار في الأخير، بأن نجم توتنهام السابق كان على بعد خطوة من الإلتحاق بفيردر بريمن، الصيف الماضي، قبل فشل الصفقة.