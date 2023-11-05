بعد الإطلاق المرتقب لـ 5 علامات جديدة.. هذه أسعار السيارات المستعملة

لا يزال سوق السيارات في الجزائر يراوح مكانه، في إنتظار إنخفاض الأسعار خاصة مع دخول السيارات المستوردة للجزائر وإنطلاق التصنيع المحلي وكذ إطلاق علامات جديدة في السوق الجزائري.

وتم منح إعتمادات لكل من شركتي JAC وOPEL لأجل إستيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، وقبلها تم منح الإعتماد لشركة “FIAT”.

كما وصلت هذا الخميس أول دفعة سيارات من علامة شيري الصينية إلى ميناء جيجل. في انتظار الانطلاق الفعلي للعلامة نهاية الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من هذا لا تزال أسعار السيارات المستعملة في الجزائر مرتفعة،

حيث كانت الأسعار في سوق السيارات بعين التوتة في باتنة أمس السبت كما يلي:

عرضت سيارة كادي سنة 2014 بسعر 280 مليون سنتيم، وسيارة 208 سنة 2015 بسعر 250 مليون سنتيم. وسيارة سكودا سنة 2016 بسعر 300 مليون سنتيم.

فيما تم عرض سيارة ايبيزا سنة 2016 بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة Hyundai سنة 2014 بـ180 مليون سنتيم، وسيارة ستيبواي سنة 2019 بسعر 290 مليون سنتيم.

كما عرضت سيارة بيكانتو سنة 2015 بسعر 240 مليون سنتيم، وسيارة 207 سنة 2012 بسعر 160 مليون سنتيم. وسيارة غولف سنة 2016 بسعر 170 مليون سنتيم.

كما تم عرض سيارة كومبيس سنة 2012 بسعر 180 مليون سنتيم، وسيارة سبارك سنة 2014 بسعر 120 مليون سنتيم، وسيارة سيمبول سنة 2016 بسعر 260 مليون سنتيم.

وكذا سيارة غولف سنة 2014 بـ260 مليون سنتيم، وسيارة 308 سنة 2014 بسعر 260 مليون سنتيم، وسيارة إيبيزا سنة 2018 بسعر 320 مليون سنتيم، وسيارة سايل سنة 2011 بسعر 155 مليون سنتيم.

وسيارة يارس سنة 2010 بسعر 142 مليون سنتيم، وسيارة اكسنت سنة 2014 بسعر 185 مليون سنتيمـ. وسيارة بارتنر سنة 2012 بسعر 256 مليون سنتيم.

وكذا سيارة سيمبول سنة 2015 بسعر 227 مليون سنتيم. وسيارة 208 سنة 2015س بسعر 210 مليون سنتيم، وسيارة بيكانتو سنة 2015 بسعر 255 مليون سنتيم.

فيما كانت أسعار السيارات على موقع البيع والشراء الجزائري واد كنيس، كالتالي:

سيارة Chery QQ سنة 2013 بسعر 90 مليون سنتيم، وسيارة Hyundai سنة 2013 بسعر 175 مليون سنتيم. وسيارة Skoda سنة 2015 بسعر 475 مليون سنتيم.

فيما عرضت سيارة Kia سنة 2018 بسعر 250 مليون سنتيم، وسيارة Dacia/Stepway سنة 2016 بمبلغ 111 مليون سنتيم.

وعرضت سيارة Polo سنة 2015 بسعر 255 مليون سنتيم، وسيارة Polo سنة 1996 بسعر 40 مليون سنتيم، وسيارة Caddy سنة 2011 بسعر 210 مليون سنتيم. وسيارة Peugeot سنة 2007 بسعر 112 مليون سنتيم.