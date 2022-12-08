بعد الإعتداء على الأنصار.. إدارة السياربي تستنكر وتتخذ هذه الإجراءات

أدانت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، الإعتداءات الوحشية التي تعرض لها أنصار الفريق، بعد مباراة أمس الأربعاء ضد إتحاد العاصمة برسم الجولة 13 من المحترف الأول، والتي جرت بملعب الدار البيضاء.

وجاء في بيان إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد نهاية لقاء فريقنا الغالي بملعب الدار البيضاء “عمر بن رابح ” وبالضبط في طريق عودة أنصارنا الأوفياء على متن قطار” الثنية- الجزائر”.

وأضاف البيان:”تتأسف إدارة الفريق على الإعتداءات الوحشية التي تعرض لها الأنصار و حتى المسافرين العزل ، و من تخريب للأملاك العمومية”.

كما إستنكرت إدارة شباب بلوزداد:”تستنكر إدارة الشباب جملةً و تفصيلاً هذه الأعمال الهمجية التي أدت إلى تعرض أنصارنا لإصابات متفاوتة من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية بمحطة واد سمار”.

كما قررت إدارة السياربي، وضع الرقم التالي:+213 5 54 06 28 98 للتكفل بكل الأنصار، اللذين تعرضوا لإعتداءات.

و تخصيص اليوم الخميس، مداومة طبية بملعب 20 أوت 1955 للأنصار لتلقي العلاج.

ووجهت إدارة السياربي، شكرها للسلطات العمومية و قوات الأمن التي إتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة للإطاحة بالأشخاص الذي قاموا بهذا الإعتداء السافر.

وفي الأخير، جددت إدارة السياربي دعمها المطلق لأنصارها، وتطالب بمتابعة مرتكبي هذا الفعل الشنيع قضائيًا، و تطبيق القانون بما يتلائم مع خطورة أفعالهم، و إنصافهم بإعتبارهم ضحايا أعمال عنف وشغب