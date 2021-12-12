بعد الإعتداء عليه بحمض الأسيد.. مؤسسة طب العيون بالوادي تتكفل بالأستاذ علي

إستقبلت المؤسسة الإستشفائية لطب العيون بالوادي، الأستاذ المدعو علي نصر الأستاذ الذي تم الإعتداء عليه بحمض الأسيد بمدينة قايس بخنشلة.

حيث تدخل الطاقم الطبي لإجراء تدخل عاجل لحماية العين وتم التكفل الكامل بحالته.

وفي مبادرة إنسانية تعكس ما مدى تماسك رجال التربية أين تم حضور زملاء علي من الوادي الذين وفروا كامل الظروف لتسريع العلاج. كما تم التكفل بالمرافقين والعائلة كليا في مبادرة رائعة رفعت من معنويات الأستاذ علي.

الأستاذ علي هو مدرس لمادة الرياضيات يبلغ من العمر 52 سنة. تعرض يوم الأحد المنصرم إلى إعتداء وحشي بعد أن قام شخص مجهول برشه بمادة الأسيد الحارقة. وتم نقله مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى قايس.

ووقعت الحادثة قرب مركز البريد لبلدية قايس، أين أقدم شخص مجهول على الاعتداء على الأستاذ لحظة خروجه من المتقن بعد نهاية عمله. وقام بسكب كمية من حمض الأسيد على رأسه ووجهه مسببا له حروقا بليغة.

وتم إسعاف الأستاذ الضحية ونقله مباشرة إلى مستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، غبير أن عائلته بسبب خطورة حالته.

كما باشرت مصالح أمن خنشلة تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة، وتحديد هوية الشخص المعتدي قصد توقيفه وتقديمه للعدالة.

وأعربت نقابة “أنباف” عن تضامنها مع الأستاذ وحذرت من خطورة تفشي ظاهرة العنف الجسدي والمعنوي تجاه نساء ورجال التربية. كما طالبت بإصدار قانون يحمي أعضاء الأسرة التربوية ويجرم كل إعتداء عليهم حفاظا على قدسية الرسالة الموكلة لهم.

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