بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للرئاسيات .. حمس تصرح

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي اليوم الأحد عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بفوز المترشح الحر عبد المجيد تبون.

وكشف شرفي ندوة صحفية نشطها مساء اليوم ان عدد المصوتين بلغ المصوتين 5630106 صوت.

وتحصل المترشح الحر عبد المجيد تبون فاز بنسبة 94.65 بالمائة اي 5329253 صوت

ببنما مترشح الافافاس يوسف اوشيش تحصل على نسبة 2.16 بالمائة أي 122146 صوت.

في حين مترشح حمس حساني عبد العالي شريف فقد تحصل على نسبة 3.17 بالمائة 178797صوت.

وعقب الإعلان عن النتائج المؤقتة تأسف أحمد صادوق مدير حملة المترشح حساني من الأرقام التي صرحت بها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما اكد صادوق أن عدد الاصوات التي تحصل عليها مترشح حساني هي أكثر من 300 ألف صوت في حين صرح شرفي 178797صوت.

وإعتبر صادوق مدير الحملة الإنتخابية للمترشح حساني أن هذا عبث وصورة مسيئة للبلاد.