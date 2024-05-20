بعد الإعلان عن رحيله.. إدارة الوكرة تكرم بن يطو

أقامت إدارة نادي الوكرة القطري، اليوم الإثنين، حفلا تكريميا على شرف لاعبها الدولي الجزائري، محمد بن يطو، بعد نهاية عقده مع النادي.

وبعد تجربة دامت لخمس سنوات انتهت بتتويج بكأس قطر.

وحضر هذا الحفل الوداعي الذي أقيم بفندق الشعلة بالعاصمة القطرية الدوحة. وسائل الإعلام القطرية ومسؤولو نادي الوكرة، والطاقم الفني ولاعبي الفريق.

وتم تكريم المهاجم بن يطو، وتوجيه الشكر له نظير كل ماقدمه لنادي الوكرة، وتم خلال هذا الحفل، إستعراض أهم وأبرز لحظات المهاجم الجزائري بن يطو مع فريقه الوكرة، من أهداف وتمريرات حاسمة.

يجدر الإشارة، أعلن نادي الوكرة، يوم الخميس المنصرم، رسميا عن نهاية مغامرة بن يطو. وعدم تجديد عقده المنتهي صيفا، بعد مسيرة استمرت لـ 5 سنوات.