بعد الإفراج عن القوانين الأساسية.. هذا جديد تعويضات الأساتذة الباحثين

كشفت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن جديد نظام التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين، وهذا بعد الإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة.

وهنأت الاتحادية كافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بمناسبة الإفراج. عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة التي كان يترقبها الجميع منذ مدة طويلة.

كما أشادت بهذا المكسب الذي اعتبرته تاريخيا ويقترن بالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أوفى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد اليوم، وتوجهت الإتحادية بجزيل الشكر والثناء. لرئيس الجمهورية على عنايته البارزة بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قاطرة المجتمع.

وفي ذات السياق، ثمنت الاتحادية مساعي المراجعة المعمقة في عملية حرص عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كمال بداري وإطارات الوزارة أيما حرص وهي جهود تستحق الشكر والثناء. كما نوهت بإشراك إطارات الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والاثراء والتي ساهمت بجزء كبير لمخرجات هذا النص.

وأوضح بيان الإتحادية، أنه فيما يخص مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث. فقد عرف أساسا “بشكل مختصر ” ما يلي: تعزيز الحريات الأكاديمية، المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة، تعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة. تقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية، تشجيع الحركية والمرئية.

هذه هي التعويضات المالية للأساتذة

أما فيما يخص الجانب المالي الذي يمس بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، فيمكننا تلخيص ما جاء بنظام التعويضات الجديد فيما يلي:

بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 06 يعرف زيادة قدرها 40700 دج. وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12 .

أما الأستاذ المحاضر أ المصنف مثلا بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج. في الدرجة 12 . أما بالنسبة للأستاذ المحاضرب المصنف بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 19200 دج . والأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج.

في سياق آخر، أشار البيان إلى تفعيل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي. ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه كما يمنح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين.

وبخصوص الحجم الساعي والمقدر ب 192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و 282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية. حسب المادة 06 من القانون 130/08 والتي لم تتغير، حسب ذات المصدر.

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