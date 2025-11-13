بعد الإفراج عن صنصال.. الرئيس الألماني يشكر الرئيس تبون

وجه رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية شكره لنظيره الجزائري، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التفاتته الإنسانية.

وحسبما أورته رئاسة الجمهورية، فقد صرّح الرئيس الألماني قائلا:” أنا سعيد باستجابة الرئيس الجزائري لطلبي، المتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال. الذي يملك في ألمانيا قراءً وأصدقاء، وكان الأمر بالنسبة إلي انشغالا هاما، و إنه لأمر إيجابي أن يكون حراً”.

وتابع الرئيس الألماني في ذات السياق يقول:”أشكر نظيري الجزائري عبد المجيد تبون على هذه الإلتفاتة الإنسانية المهمة. فهي تؤشر كذلك على نوعية العلاقات والثقة بين ألمانيا والجزائر”.

