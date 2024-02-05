بعد الإقصاء.. ساديو ماني يستأنف شهر العسل

استأنف نجم كرة القدم السنغالي ساديو ماني، شهر العسل مع زوجته عائشة تامبا، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ونشر نجم السنغال عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو بصحبة زوجته خلال قيامهما بتهنئة أحد الأصدقاء بعيد ميلاده.

https://www.instagram.com/reel/C24f-NhrzPf

وأقام مهاجم فريق النصر السعودي، حفل زفافه، في العاصمة السنغالية داكار الشهر الماضي، قبل أيام قليلة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وقالت عائشة تامبا في حديث لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “أتطلع إلى حياتي الجديدة. وأعلم أنها ستكون مختلفة تمامًا. لكنني لا أشعر بأي ضغط. لأن شهرة ساديو وأمواله لن تغيرني، هذا ليس ما يهمني. سأظل شخصا متواضعا ملتزما بإيماني”.

وأضافت: “لست معتادة على هذا القدر من الاهتمام بي لأننا عائلة خاصة للغاية. لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية”.

وواصلت بالقول: “أنا شخص متواضع للغاية. وهذه هي الطريقة التي نشأت بها. ولن يكون هناك شيء مختلف بسبب هذا الزواج، يشرفني جدًا أن أكون الآن السيدة ماني”.