بعد الإقصاء.. محرز يوجه رسالة قوية لجماهير المنتخب الوطني

أظهر رياض محرز، اليوم الجمعة، أول ردة فعل له، بعد فشله رفقة الخضر في بلوغ المونديال، من خلال رسالة مطولة.

وخطب محرز، جماهير الخضر، والشعب الجزائري، من خلال رسالة مطولة نشرها على حسابه الخاص على “تيوتر”.

وقال محرز في رسالته: “عشنا خيبة كبيرة في “الكان” الأخير، وهزيمتنا الأخيرة في مباراة جد هامة للجزائر آلمتني كثيرا”.

كما أضاف: “قلبي يتقطع، ولاأعلم كيف يمكنني تجاوز هذا الإخفاق مع منتخب البلد الذي أحبه كثيرا”.

وأردف محرز: “أتأسف كثيرا لجماهيرنا التي لطالما ساندتنا، وتنقلت بقوة لدعم هذا المنتخب الذي تعشقه، ولم نتمكن من مكافأتهم”.