بعد الإقصاء من الكان .. بلايلي ينهار بالبكاء بعد الإقصاء من الدور الأول

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رد قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” على اتهام بعض الأطراف لعناصر الخضر بالتخاذل خلال مباريات الكان بالكاميرون.

محرز قال خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار.

“لا لا أبدا.. لم نلعب بدون روح أو بتخاذل خلال منافسة كأس أمم إفريقيا”.

“نحن منتخب نقدم كل شيئ، والظروف كانت صعبة في الكاميرون، ولست هنا لإيجاد التبريرات”.

كما علق قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز على توديع الخضر لمنافسة الكان بالكاميرون.

محرز قال خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار.

“لقد قدمنا كل شيئ من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم”.

“أنا الأول من يتحمل المسؤولية بعد خسارة الفيلة الإيفوارية، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله”.

كما ضمن سهرة اليوم الأربعاء منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة الكان.

الفيلة الإيفوارية بلغت الدور ثمن النهائي بعد فوز نيجيريا على غينيا بيساو في لقاء سهرة اليوم الأربعاء.

وبهذا سيخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة شكلية أمام المنتخب الوطني الجزائري غدا الخميس.

حيث سيلعب منتخب كوت ديفوار من أجل احتلال المركز الأول أو الثاني أو الثالث فقط.