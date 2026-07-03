بعد الإقصاء من المونديال.. الفاف تتحرك وتفتح ملف خليفة بيتكوفيتش !

بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم التحرك تحسبًا لاحتمال رحيل المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، عقب الإقصاء من الدور الثاني من كأس العالم أمام سويسرا (2-0).

وبحسب موقع “Foot Mercato” الفرنسي، فقد أجرت الاتحادية الجزائرية اتصالات أولية مع المدرب إيريك شيل، المدير الفني الحالي لمنتخب نيجيريا، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل بيتكوفيتش.

ويمتلك المدرب السابق لمولودية وهران مسيرة لابأس بها، بفضل خبرته في الكرة الإفريقية، بعدما قاد مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، كما يعرف الأجواء الجزائرية جيدًا، إلى جانب نجاحه في قيادة منتخب نيجيريا وتحسين نتائجه وأسلوبه الهجومي.

وفي المقابل، لا يزال بيتكوفيتش مرتبطًا بعقد مع المنتخب الجزائري لغاية 2028، بعدما جدد عقده مع المنتخب أيام قليلة قبل المونديال، لكن الإقصاء أمام سويسرا والخيارات الفنية التي اتخذها في المباراة أعادت الجدل حول مستقبله مع “الخضر”.