بعد الإقصاء من المونديال..فان غال ينهي مسيرته التدريبية رسميا

رسم مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال، إستقالته من منصبه، بعد الإقصاء أمس الجمعة، من ربع نهائي كأس العالم ضد المنتخب الأرجنتيني.

وصرح فان غال، بعد نهاية المباراة:”لن أستمر في منصبي كمدرب للمنتخب، فقد كانت هذه هي مباراتي الأخيرة”.

وأضاف المتحدث:”قمت بالإشراف على المنتخب في 20 مباراة ولم أخسر أيا منها، لا أعرف تحديدا عدد الانتصارات الوقت الذي قضيته مع هذا المنتخب كان رائعا”.

وأورد ذات المتحدث:”كنت دائما أختار القائمة، أتيت بأربعة لاعبين شباب من أجل اكتساب الخبرة هنا، وكنت دائما أختار مجموعة قوية خرجنا فقط من هذه البطولة بسبب ضربات الجزاء”.

يجدر للإشارة، سيخلف فان غال على رأس منتخب الطواحين، المدرب رونالد كومان، بداية من الفاتح جانفي المقبل، والذي أعلن عن تعيينه منذ عدة أشهر.