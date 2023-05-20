بعد الإقصاء من رابطة الأبطال.. أنشلوتي يتحدث عن مستقبله مع الريال

تحدث الايطالي، كارلو أنشلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله في الفريقـ بعد اقصائهم مؤخرا من رابطة الأبطال أمام مانسيتر سيتي.

وصرح أنشلوتي، في نودة صحفية، قبل مباراتهم المقبلة أمام فالنسيا: “الجميه يعرف ما هو وضعي في ريال مدريد”.

كما أضاف مدرب الملكي: “لدي عقد إلى غاية 2024، وأردي الإستمرار، اجتمعت مؤخرا مع الرئبيس وأعرب لي عن دعمه ومجبته”.

وتابع كارلو أنشلوتي: “نحن نحافظ على طموح الماضي في المضي قدما، والقيام بالأشساء بشكل جيد”.