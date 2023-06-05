بعد الإنجاز التاريخي.. والي العاصمة يُكرم الإتحاد

قام والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، أمس الأحد، بتكريم وفد فريق إتحاد العاصمة المُتوج بكأس الكنفدرالية الإفريقية، بمقر الولاية.

وحسب بيان الولاية عبر بيانها الرسمي، على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد جرى تكريم فريق إتحاد العاصمة، بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام لولاية الجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، رئيس الديوان، المفتش العام، مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، مدير الشباب والرياضة والترفيه، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين، وإطارات الولاية.

وأضاف ذات البيان، أن هذا الإستقبال تخلله تكريم لطاقم نادي إتحاد العاصمة، بعد الإنجاز الإفريقي التاريخي، واخذ صور تذكارية مع الكأس.

وأوضح ذات البيان، أن إدارة نادي إتحاد العاصمة من جهتها كرمت الوالي و رئيسة المجلس الشعبي الولائي، كما تمت إقامة مأدبة عشاء على شرف الحضور على وقع أنغام موسيقية أندلسية من أداء الفرقة الموسيقية لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر.

وأوضح ذات البيان، أن إدارة نادي إتحاد العاصمة من جهتها كرمت الوالي و رئيسة المجلس الشعبي الولائي، كما تمت إقامة مأدبة عشاء على شرف الحضور على وقع أنغام موسيقية أندلسية من أداء الفرقة الموسيقية لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر.

وفي الختام، إنتهت مراسم الحفل بإطلالة من شرفة مقر الولاية للاعبي الاتحاد العاصمي حاملين كأس الكونفدرالية، على أنصار النادي الذين انتظروا اللاعبين، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للسيد الوالي رفقة الحضور وأسرة نادي اتحاد الجزائر.