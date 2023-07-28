بعد الإنقلاب.. الجنرال تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، اليوم الجمعة، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وقال الجنرال، في أول ظهور علني له، على التلفزيون الرسمي في النيجر، إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي” أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ “كلّ شيء على ما يرام”. بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط”.

وأشار إلى أنّ “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر. والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين”.

وتولى تشياني قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

وينحدر الجنرال تشياني، من منطقة تيلابيري غرب البلاد، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

وقاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة.

وتمكن الجنرال من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021. كما حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أفريل 2021.