بعد الإنقلاب.. رئيس الغابون يستغيث من مقر إقامته الجبرية

وجه رئيس الغابون علي بونغو، اليوم الأربعاء، نداء إستغاثة، للمواطنين، من خلال مقطع فيديو قصير، بعد الإنقلاب الذي قاده ضابط الجيش عليه فور إعلان فوزه بالإنتخابات.

ودعا رئيس الغابون، من خلال مقطع الفيديو الذي صوره مساعدوه، المواطنين، إلى “إحداث ضجة” بعد محاولة الانقلاب ويقول إنه رهن الاقامة الجبرية.

وقال بونغو في الفيديو باللغة الإنجليزية: “أدعو الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم للاحتجاج”. وذكر أن ابنه محتجز في مكان ما وزوجته مفقودة.

وقال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة، الأربعاء، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية. بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة. وقالو إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.