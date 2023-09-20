بعد الاجتماع بالوزير.. المحامون يعلقون مقاطعة العمل القضائي في المحاكم

قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تعليق مقاطعة العمل القضائي. الذي كان مقررا ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2023 إلى إشعار آخر.

وذكر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قرار تعليق الإضراب جاء بعد الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء، مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمقر وزارة العدل معدد من إطارات الوزارة. أين تم مناقشة ودراسة مختلف انشغالات هيئة الدفاع. لاسيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات.

كما أورد البيان، أن الاجتماع تم بمجوبه الخروج بالاتفاق على انشاء لجنة مشتركة تساهم في اثراء قانون الاجراءات المدنية. والادارية والقانون التجاري. مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات. المعروضين على المجلس الشعبي الوطني.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و وزارة العدل للمشاركة مستقبلا في اثراء مشاريع القوانين

ويأتي اجتماع الوزير عبد رشيد طبي مع أعضاء الإتحاد الوطني للمحامين بعد أعلن الاتحاد برئاسة ابراهيم طايري، يوم الخميس المنصرم، في بيان له عن شل العمل القضائي على مستوى المحاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن، مع مقاطعة المؤسسات العقابية، معلنا بذلك غن اضراب شامل بدءا من الأحد المقبل ، وهذا بسبب عدم اشراك الاتحاد الوطني للمحامين في اثراء ومناقشة مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. معتبرا الاتحاد أن عدم مشاركته في مناقشة ودراسة هذين القانونين يعد إقصاء في حقه ومساس بحقوق الدفاع والمتقاضين كما أكد الاتحاد حسب البيان أن مشروعي القانونين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية و الحريات الفردية و الجماعية و المحاكمة العادلة وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.