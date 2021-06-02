بعد الاحترازات.. لجنة الإنضباط تمنح النقاط الثلاث لشبيبة القبائل
منحت لجنة الإنضباط نقاط لقاء الجولة الـ 24 من الرابطة المحترفة بين جمعية عين مليلة وشبيبة القبائل لصالح “الجياسكا” بسبب إشراك اللاعب “زياد” الذي كان معاقب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وجاء في بيان للجنة الإنضباط:
- خسارة عين مليلة بنتيجة 3/0 ومنح النقاط الثلاث لشبيبة القبائل
- خصم 3 نقاط من رصيد جمعية عين مليلة
- إيقاف اللاعب زياد حمزة لأربعة مباريات نافذة
- إيقاف السكرتير العام لنادي جمعية عين مليلة “توهامي محمد” لمدة شهر كامل
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